BAB 67 / 5 – Sattelzug als Falschfahrer auf der Autobahn unterwegs

Am Samstag (03.11.2018) gingen ab 22:15 Uhr eine Vielzahl von Notrufen bei der Polizei und den Rettungsleitstellen Groß-Gerau, Darmstadt und Dieburg ein. Gemeldet wurde hierbei ein Sattelzug (Sattelzugmaschine mit Sattelauflieger), welcher auf der BAB 67, von einem Parkplatz der Nordfahrbahn zwischen den Anschlussstellen Griesheim und Büttelborn aus, entgegensetzt auf der Fahrtrichtung in Richtung Süden auf die BAB 67 aufgefahren war. Dabei benutzte er durchgängig die Überholspur. Sofort alarmierte Streifen der Polizeiautobahnstation konnten den Sattelzug aufnehmen, als er bereits am Darmstädter Kreuz auf die BAB 5 gewechselt hatte. Auch hier benutzte er für seine Fahrt in Richtung Süden fälschlicher Weise die Nordfahrbahn. Immer wieder meldeten Verkehrsteilnehmer gefährliche Situationen und Beinahe-Unfälle. Im Bereich der Anschlussstelle Eberstadt konnte ein Pkw Mercedes Coupé dem Sattelzug nicht mehr ausweichen und stieß seitlich mit dem Sattelzug zusammen. Die 32-jährige Mercedes-Fahrerin aus dem Wetteraukreis und ihr 37-jähriger Beifahrer aus dem Hochtaunuskreis wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein Pkw Audi stieß in der Folge leicht gegen den Mercedes. Hierbei entstand nur geringer Sachschaden an dem Audi. Auch zwei weitere Pkw, welche über Fahrzeugteile der Unfallbeteiligten Kraftfahrzeuge fuhren, wurden leicht beschädigt. Die Gesamtbilanz des Sachschadens beträgt rund 50.000 Euro. Der Sattelzug fuhr trotz des Unfalls zunächst weiter. Auch mehrere, parallel zu dem Sattelzug in richtiger Richtung mit Blaulicht und Martinshorn fahrende Streifenwagen beachtete der Fahrer des Sattelzuges zunächst nicht. Erst ca. 1000 m vor der Anschlussstelle Zwingenberg und nach einer rund 21 km langen Fahrt entgegen der Fahrtrichtung stoppte der Sattelzug gegen 22:33 Uhr, ohne weitere Schäden zu verursachen. Zu diesem Zeitpunkt war bereits durch mehrere Streifen der Polizeidirektion Bergstraße die BAB 5 in Höhe der Rastanlage Bergstraße in nördliche Fahrtrichtung gesperrt und der Fahrzeugverkehr angehalten worden. Durch die Polizei Mannheim wurden ebenfalls am Autobahnkreuz Weinheim die BAB 5 in nördliche Richtung gesperrt und der Verkehr auf die BAB 659 in Richtung A 67 abgeleitet. Auch die Sperrung der Zufahrten war bereits veranlasst und der Polizeihubschrauber auf dem Anflug. Der Fahrer des Sattelzuges, ein 47-jähriger Mann ohne Wohnsitz in Deutschland, wurde zur Durchführung der weiteren, polizeilichen Maßnahmen festgenommen. In der Fahrerkabine wurden eine leere und eine zur Hälfte geleerte Flasche Whisky aufgefunden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief entsprechend positiv. Der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Darmstadt wurde Haftbefehl wegen Fluchtgefahr beantragt. Der 47-jährige wird am Sonntag (04.11.2018) dem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Da der Tank der Sattelzugmaschine bei dem Unfall beschädigt wurde, musste die Feuerwehr zum Abpumpen und zur Fahrbahnreinigung hinzugezogen werden. Der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden. Um kurz nach Mitternacht konnten alle Sperrungen aufgehoben und der Verkehr wieder freigegeben werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen