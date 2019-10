Griesheim: 27-jähriger Griesheimer von Unbekannten attackiert – Wer kann Hinweise geben?

Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei bislang unbekannte Täter am Samstagabend (12.10.19) einen 27-jährigen Griesheimer attackiert haben.

Der 27-Jährige hielt sich nach ersten Angaben um kurz nach 22 Uhr in der Parkanlage einer Schule in der Straße „Am Schwimmbad“ auf, als die Täter ihn angriffen. Anschließend flüchteten die beiden Männer und ließen den Griesheimer mit leichten Blessuren zurück. Vorsorglich wurde er zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Aggressoren sollen schätzungsweise zwischen 17 und 20 Jahren alt sein. Einer der beiden Männer war während der Tat mit einem schwarzen Trainingsanzug von Adidas bekleidet. Weitere Angaben über die Flüchtigen konnten bislang nicht gemacht werden.

Die Hintergründe zu dieser Tat, sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation Griesheim zu melden (06155/8385-0).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen