Abgestelltes Motorrad brennt – Polizei bittet um Hinweise

Am frühen Samstagmorgen (03.11.2018) meldeten Verkehrsteilnehmer der Rettungsleitstelle Darmstadt den Brand eines Motorrades. Das Motorrad war in Darmstadt, in der Roßdörfer Straße Höhe der Hausnummer 3 abgestellt und mit einer Schutzplane abgedeckt. Die Schutzplane brannte bereits lichterloh, als die sofort ausgerückte Berufsfeuerwehr Darmstadt am Brandort eintraf. Sie konnte den Brand zügig löschen. Dennoch entstand am Motorrad ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Warum das Feuer ausgebrochen war ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) bittet in dieser Sache um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen