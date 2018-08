Digitalstadt Darmstadt GmbH unterstützt Onlinesichtbarkeit von Handel und Gastronomie in Darmstadt mit virtuellen 360-Grad-Touren

„Watch my City“ heißt die Anwendung, mit der sich die Darmstädterinnen und Darmstädter, Touristen und alle anderen Interessierten Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie unverbindlich und kostenlos anschauen können – virtuell in 360-Grad-Aufnahmen. Benötigt wird lediglich ein Smartphone oder ein Computer mit Internetverbindung. Das Konzept und den aktuellen Projektstand aus dem Lead Handel & Tourismus der Digitalstadt Darmstadt haben am Montag (27.08.18) Joachim Fröhlich, Mitglied der Geschäftsführung der Digitalstadt Darmstadt GmbH, Anja Herdel, Geschäftsführerin der Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH und Lead Handel & Tourismus, Bernd Hassenzahl vom Gewerbeverein Arheilgen und Anke Jansen vom Citymarketing e.V. in der Schreinerei Luther in Darmstadt-Arheilgen präsentiert.

„Gerade in Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung ist eine attraktive Onlinepräsenz für den lokalen Einzelhandel und die Gastronomie besonders wichtig“, betonte Anja Herdel, Bereichslead Handel & Tourismus der Digitalstadt Darmstadt GmbH. „Mit ‚Watch my City‘ bieten wir unseren Darmstädter Händlern und Gastronomen gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, Teil eines großen Stadtrundganges zu werden. Denn die 360-Grad-Ansichten aller Läden in Darmstadt werden Schritt für Schritt zu einem virtuellen Stadtrundgang miteinander verknüpft. So kann der interessierte Nutzer einen virtuellen Rundgang durch alle teilnehmenden Geschäfte und Restaurants machen. In einem zweiten Schritt sollen dann die Stadtrundgänge durch touristische Informationen, wie Hinweise zu Sehenswürdigkeiten, ergänzt werden.“

Die Firma PicTown GmbH erstellt für jedes teilnehmende Geschäft in Darmstadt einen 360-Grad-Rundumblick durch die Verkaufsräume. Zusätzlich kann das Geschäft online weitere Informationen hinterlegen, wie beispielsweise Öffnungszeiten, aktuelle Speisekarten oder spezielle Angebote. Der virtuelle Rundgang wird sowohl auf der zentralen Homepage www.watch-my-city.de als auch auf der jeweiligen eigenen Firmenwebseite eingebunden. So erhalten alle interessierten Kunden online einen schnellen Überblick über das gesamte Sortiment eines Geschäftes oder das Ambiente eines Restaurants.

Digitalstadt Darmstadt GmbH Geschäftsführer Joachim Fröhlich erläutert die besondere Kartenansicht: „Zweidimensionale Kartenanbieter, die Nutzern Innenstadtpläne aus der Vogelperspektive oder via Satellitenaufnahmen kostenfrei zeigen, sind nichts Neues. 3D-Darstellungen stellt Google-Street-View in Deutschland hingegen nur in Großstädten, wie beispielsweise Frankfurt, zur Verfügung. Mit ‚Watch my City‘ können wir in Darmstadt hingegen eine geschickte Mischung aus beidem anbieten und berücksichtigen gleichzeitig die in Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen. Denn die PickTown GmbH achtet darauf, dass bei allen Aufnahmen keine Personen zu erkennen sind.“

Aktuell haben sich bereits 97 Betriebe aus Darmstadt beim Projekt „Watch my City“ angemeldet – 27 davon allein im Stadtteil Arheilgen. „Der Gewebeverein Arheilgen hat das Digitalprojekt von Anfang an unterstützt, da es ein toller und leicht zu handhabender Service für unsere Kunden ist“, sagte der Vereinsvorsitzende Bernd Hassenzahl. In Arheilgen sind beispielsweise die Online-Touren von der Schreinerei Luther, Fahrrad Gärtner, Wiegmann Optik oder Floristik Goldner verfügbar. Aber auch in den anderen Stadtteilen und in der Innenstadt wächst die Anzahl der teilnehmenden Geschäfte und Gastronomiebetrieben. „Wer als Geschäft in der City künftig auftauchen möchte, wendet sich an uns und wir übernehmen die Organisation. Den Wartungsvertrag müssen die Händler und Gastronomen selbst abschließen. Die Kosten hierfür sind jedoch überschaubar“, erklärte Anke Jansen vom Citymarketing e.V.

Die virtuellen Stadtrundgänge können auf den Homepages aller teilnehmenden Geschäfte in Darmstadt gestartet werden. Ebenso sind sie auf den Seiten des Darmstadt Citymarketing e.V. (www.darmstadt-citymarketing.de) sowie der Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH (www.darmstadt-marketing.de) eingebunden. Der Rundgang durch den Stadtteil Arheilgen ist auf der Webseite des Gewerbevereins Arheilgen (www.gewerbeverein-arheilgen.de) zu finden.

Quelle: Digitalstadt Darmstadt GmbH