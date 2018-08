Open Air Filmfest Weiterstadt 2018

Vom 16. bis zum 20. August 2018 verwandelt das Open Air Filmfest Weiterstadt die Gegend wieder in ein großes Freiluftkino. Auf dem Programm stehen neben Kurzfilmen aus einer Vielzahl von Genres auch Musik und Workshops. Das Land Hessen fördert das Filmfest in diesem Jahr mit 40.000 Euro.

Das Open Air Filmfest Weiterstadt gibt es seit 1977. Damals kamen nur wenige Zuschauer im Sommer ins Kino, sodass ehrenamtliche Filmliebhaber die Vorstellung eines regulären Films in den Wald verlegten. Da der Aufbau zu aufwendig für einen Streifen war, zeigten die Veranstalter kurzerhand selbst gedrehte Super-8-Filme vorweg – was großartig ankam: Open Air Kino war in Deutschland damals noch nicht üblich; zudem waren die Regisseure vor Ort und konnten Hintergründe zu ihren Werken beisteuern. Aus dieser Idee entwickelte sich über die Jahre eines der größten deutschen Kurzfilmfestivals.

Veranstaltungsort: Open Air Gelände „Braunshardter Tännchen“ Weiterstadt, Braunshardter Weg, 64331 Weiterstadt

Quelle: Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst