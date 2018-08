Schwarzer Kinderwagen „Quinny“ vor Spielplatz gestohlen

Während eine Mutter mit ihrem Kind am Dienstagmorgen (14.08.18) auf einem Spielplatz in der Lindenhofstraße spielte, hatten es dreiste Diebe auf den Kinderwagen der kleinen Familie abgesehen. In der Zeit zwischen 9.15 Uhr und 9.45 Uhr entwendeten die Täter unbemerkt den schwarzen Kinderwagen, Modell „Baby-Jogger“ vom Hersteller „Quinny“. Diesen Wagen hatte die Mutter zuvor im Eingangsbereich des Spielplatzes abgestellt. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Wem ist zur Tatzeit der beschriebene Kinderwagen aufgefallen?

Wer kann Hinweise zu dem Verbleib des Gefährts geben? Sachdienliche Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen