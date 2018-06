Sommerkonzert von Chor und Orchester der TU Darmstadt

Am Samstag, den 23. Juni 2018, um 18:00 Uhr laden Chor und Orchester der TU Darmstadt, zu ihrem Sommerkonzert in der Pauluskirche, Niebergallweg 20, in Darmstadt ein. Einlass ab 17:15 Uhr.

Auf dem Programm stehen „Ein Deutsches Requiem“ von Johannes Brahms sowie das Trompetenkonzert Nr. 1 in c-moll von Vladimir Peskin.

Johannes Brahms „Ein Deutsches Requiem“ op. 45 wurde 1869 in Leipzig uraufgeführt und zählt zu seinen bekanntesten und bedeutendsten Werken. Als Requiem entspricht es in seinem musikalischen Aufbau der liturgischen Totenmesse, doch Brahms wählte Passagen aus dem Alten und Neuen Testament in deutscher Übersetzung für das Libretto aus. Das Stück, das in einem langwierigen Schaffensprozess entstand, stellt die Trauer der Hinterbliebenen in den Mittelpunkt und will Trost und Zuversicht spenden. Die Solopartien übernehmen Sebastian Kunz (Bariton) und Johanna Rosskopp (Sopran).

Der russische Komponist und Pianist Valdimir Anajewitsch Peskin (1906-1988) wurde durch seinen Freund, dem Trompeten-Virtuosen Timofei Dokschizer inspiriert, ein Trompetenkonzert zu schreiben. Das im romantischen Stil gehaltene Stück wird zwar selten aufgeführt, gilt aber als eines der musikalisch interessantesten Stücke für Trompete. Das Orchester der TU Darmstadt freut sich besonders darauf, Florian Wallny, einen Solisten aus den eigenen Reihen, begleiten zu dürfen.

Chor und Orchester der TU werden bei diesen Konzerten von den Dirigenten Christian Weidt und Jan Schumacher geleitet.

Eintrittskarten sind sowohl an der Abendkasse für 17 Euro (ermäßigt 8 Euro) als auch im Vorverkauf unter www.chor.tu-darmstadt.de und in allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen für 16 Euro (ermäßigt 7 Euro) erhältlich.

Chor und Orchester der TU Darmstadt führen das Konzert zudem am Sonntag, den 24. Juni 2018, um 17:00 in der Stadtkirche St. Georg, Marktplatz 10, in Bensheim auf.