Informationen zu DAVIA am Willy-Brandt-Platz

Die Planungen für die Sanierung und Neugestaltung der Infrastruktur in der östlichen Bismarckstraße, am Willy-Brandt-Platz und in der Frankfurter Straße im Projekt DAVIA sind weiter vorangeschritten, auch dank zahlreicher Anregungen von Anwohnern. Wie beim Bürgergespräch im Januar angekündigt, stellen die Wissenschaftsstadt Darmstadt und die HEAG mobilo deshalb am Mittwoch (20.06.18) den derzeitigen Planungsstand vor.



Von 9 Uhr bis 11 Uhr sowie von 16 Uhr bis 18 Uhr können sich interessierte Anwohner und Bürger am Info-Rad auf dem Willy-Brandt-Platz vor Ort darüber informieren, welche ihrer Vorschläge eingeflossen sind. Mitarbeiter der Stadt und des Verkehrsunternehmens sowie Fachplaner stehen für Fragen zur Verfügung. Nach Abschluss der Planung soll diese Anfang nächsten Jahres dem Magistrat und anschließend der Stadtverordnetenversammlung zur Abstimmung vorgelegt werden. Die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens ist für Frühjahr 2019 geplant, der Baubeginn für das Jahr 2022.

