Sommernachtskonzert unter Sternen

Am Samstag, den 16. Juni 2018, findet in der Freilichtbühne Seeheim-Jugenheim das diesjährige LIONS-Sommernachtskonzert mit dem Sinfonie- und dem Kammerorchester der Akademie für Tonkunst Darmstadt. Unter Leitung von Linda Horowitz und Babette Andruk werden Werke von Tschaikowsky, Mendelssohn-Hensel, Beethoven und anderen vorgetragen. Der Gewinn der Veranstaltung wird für einen guten Zweck gespendet.

Die Freilichtbühne liegt auf dem Gelände des Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim, Einlass ist ab 19.15 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr.Bei Regen findet das Konzert im direkt angrenzenden Großen Saal statt. Karten gibt es für 12,- Euro (Abendkasse: 16,- Euro) an allen bekannten Vorverkaufsstellen, zum Beispiel bei Fritz Tickets in Darmstadt (Grafenstraße 31), in der Musikbox im Kaufhaus Ganz (Bensheim, Hauptstraße 56), bei der Buchhandlung Zabel in Jugenheim (Ludwigstraße 4a) und an allen weiteren ztix-Vorverkaufsstellen (www.ztix.de). Unter www.filmseher.de können die Karten auch direkt online gekauft und ausgedruckt werden. Das vollständige Programm dieser Saison mit Open Air Kino und Live-Veranstaltungen sowie viele weitere Informationen gibt’s im Internet unter www.filmseher.de.