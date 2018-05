Pfungstadt: 46- Jähriger von Unbekannten geschlagen – Wer kann Hinweise geben?

Weil er einem scheinbar lautstark streitenden Pärchen auf offener Straße zu Hilfe eilen wollte, ist ein 46 Jahre alter Mann am Donnerstagabend (15.05.18) von einem bislang Unbekannten niedergeschlagen und getreten worden. Dabei erlitt der 46-jährige in Darmstadt lebende Mann leichte Verletzungen im Gesicht, die in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten. Ein aufmerksamer Autofahrer konnte die Situation beobachten, verständigte die Rettungsleitstelle und half dem Verletzten auf. Der bislang unbekannte Mann, der zuvor in Streit mit einer Frau geraten war flüchtete. Laut Zeugen befanden sich sowohl er, als auch seine vermeintliche Partnerin in Begleitung einer größeren Personengruppe, die nach der Attacke ebenfalls das Weite suchte. Der Täter wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte kurze Haare und trug ein weißes T-Shirt. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06157/9509-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen