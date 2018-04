19-Jähriger von Unbekannten attackiert – Polizei sucht Zeugen

Am Freitagabend (20.04.2018) gegen 20.30 Uhr ist ein 19-Jähriger in der Wilhelminenstraße von mehreren Unbekannten attackiert und auf offener Straße geschlagen worden. Der körperlichen Auseinandersetzung ging zunächst ein verbaler Streit voraus. Laut Zeugenaussagen zogen dann mindestens drei Männer den Weiterstädter auf den Boden und schlugen auf ihn ein. Der Mann erlitt dabei Schürfwunden und Verletzungen im Bereich des Gesichts. Als seine 18 Jährige Begleiterin die Polizei verständigte, flüchteten die Täter noch vor Eintreffen der Polizisten in unbekannte Richtung. Einer der Angreifer wird als etwa 1,70 Meter groß und circa 19 bis 20 Jahre alt beschrieben. Er hat kurze schwarze Haare und war zur Tatzeit mit einem weißen T-Shirt mit rotem Schriftzug, der Marke „Levis“, bekleidet. Zudem trug er eine schwarze Brille. Die Ermittlungsgruppe City der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Sachdienliches in diesem Zusammenhang, wird unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen