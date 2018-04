Zwei Hochsitze gehen in Flammen auf – Kripo ermittelt & sucht Zeugen

Zwei Hochsitze sind am Samstagabend (07.04.18) in Flammen aufgegangen. Gegen 18.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in den Bereich der Rodgaustraße gerufen. Dort brannte am Ende des dortigen Güterbahnhofs ein Hochsitz. Das Feuer konnte durch die Berufsfeuerwehr gelöscht und ein Ausbreiten verhindert werden. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Rund 1 ½ Stunden später mussten die Rettungskräfte erneut ausrücken, nachdem ein weiterer Hochsitz-Brand in der Verlängerung der Steinstraße neben den Bahnschienen gemeldet wurde. Auch hier löschte die Berufsfeuerwehr die Flammen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden und vermuten einen Zusammenhang. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt das Kommissariat 10 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen