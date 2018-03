Griesheim: Exhibitionist in der Sandgasse – Zeugen gesucht

Am Freitag (30.03.18) gegen 17 Uhr traf eine 41 Jahre alte Frau im Bereich der Sandgasse auf einen Exhibitionisten. Der Mann lief wenige Meter an der Frau vorbei und zeigte sich dabei in schamverletzender Weise. Die Griesheimerin verständigte die Polizei. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Zwischen 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, sportliche Figur. Der Unbekannte trug eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke. Er hatte einen rot-schwarzen Schal in das Gesicht gezogen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06151/969-0

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen