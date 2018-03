Einbruch in Kleingartenanlage – Kanarienvögel gestohlen

Im Verlauf des Donnerstag (29.03.18) in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 18.30 Uhr haben Diebe eine Darmstädter Gartenkolonie im Nachtigallenweg heimgesucht und aus einer Voliere zwanzig Kanarienvögel, im Wert von rund 1000 Euro, gestohlen. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu dem Verbleib der Vögel geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen