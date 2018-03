Neue Mutter-Kind-Kurse im Marienhospital

Die Mutter-Kind-Station im Marienhospital Darmstadt hat ihr kostenloses Kurs-Programm erweitert: Ab April 2018 lädt das Team jeden Mittwoch zwischen 10 und 12 Uhr zum Still- und Babytreff ein. Der Treff im 4. Obergeschoss (Raum 431) im Martinspfad 72, bietet allen jungen Familien – stillenden und nicht stillenden Müttern – eine Begleitung durch das erste Babyjahr in lockerer Atmosphäre an, damit über alle möglichen Fragen gesprochen werden kann.

Im Anschluss an den Still- und Babytreff bieten die qualifizierten Still- und Laktationsberaterinnen (IBLC) Jutta Link und Bettina John individuelle Beratung bei Stillproblemen an. Dazu ist eine telefonische Anmeldung erforderlich unter 06151 / 406-450.

Der Still- und Babytreff löst den Babytreff ab, der bisher nur zweimal im Monat stattfand. Die Info-Abende für werdende Eltern, die Kurse zur Säuglingspflege und Stillvorbereitung werden unverändert weiter angeboten. Alle Kurse und Termine finden Sie unter: www.marienhospital-darmstadt.de/veranstaltungen.