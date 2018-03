Osterprogramm im Zoo Vivarium: Bastelkurs und Kinder-Rallye

Interessierte Kinder ab vier Jahren können am Freitag, 23. März 2018, Osterkörbchen und Eier für zuhause anfertigen sowie Schmuck für den Vivariums-Osterstrauß basteln. Der zweistündige Bastelkurs beginnt um 15 Uhr in der Zooschule im Schnampelweg 5 und kostet 10 Euro pro Kind. Bei Bedarf kann eine kleine Snacktüte des Café Eulenpick inklusive Getränk zum Preis von 2,50 Euro erworben werden. Um Anmeldung bis zum 22. März 2018 wird gebeten unter der Telefonnummer 06151 / 13-46900 oder per E-Mail: Vivarium [at] darmstadt.de.

Am Ostersonntag, 1. April, veranstaltet die Zooschule von 15 bis 17 Uhr eine Kinder-Rallye unter dem Motto „suchen – finden – erleben“. Die Rally endet um 17 Uhr mit einer Preisverleihung. Die Startgebühr pro Kind beträgt 2 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.