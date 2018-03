Falsche Polizeibeamte erbeuten mehrere tausend Euro

Zwei Kriminelle wiesen sich am Donnerstag (22.03.18) gegen 15.00 Uhr an der Haustür einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus in der Erbacher Straße mit einem Ausweis als Polizeibeamte aus und verschafften sich so Zugang in die Wohnung der Frau. Die Täter täuschten der Frau gegenüber vor, sie würden wegen Einbrüchen ermitteln und durchwühlten anschließend Schränke in der Wohnung. Ihnen fielen hierbei mehrere tausend Euro in die Hände, bevor sie wieder das Weite suchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung der „richtigen“ Polizei nach den Unbekannten verlief bislang ergebnislos.

Die Männer haben laut der Seniorin ein südländisches Erscheinungsbild und kräftige Staturen. Beide Männer waren zwischen 40 und 50 Jahre alt. Einer der Tatverdächtigen hat braune Augen, kurze Haare und war dunkel gekleidet. Sein Komplize trug eine Brille, hatte ein „breites“ Lachen und einen teilweise schon grauen Bart. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/9690 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen