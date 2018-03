Rollcontainer mit Zigaretten im Visier – Verdächtiger auf frischer Tat ertappt

Dank Zeugenhinweisen ist es Beamten des 2. Polizeireviers am Dienstag (20.03.18) gelungen, nur wenige Minuten nach einem Diebstahl einen Tatverdächtigen festzunehmen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich ein 29-jähriger Darmstädter gegen 13 Uhr Zugang zu dem Lagerraum eines Supermarktes in der Eschollbrücker Straße verschafft und einen Rollcontainer mit Zigaretten entwendet. Aufsehen erregte er im Anschluss beim Abtransport seiner Beute. Aufmerksame Passanten beobachteten den Mann, als er mit dem Rollcontainer das Weite suchte und verständigten umgehend die Polizei.Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Ordnungshüter den Dieb samt Beute im Ingelheimer Weg und nahmen ihn fest. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls zu verantworten haben.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen