Mit dem Datterich-Express auf Mai-Tour

An drei Tagen im Mai startet der Datterich-Express zur Genusstour an die Bergstraße. Dann zeigt sich die Weinregion im Süden Darmstadts von ihrer schönsten Seite.

Die zweistündigen Ausflugsfahrten bieten den idealen Rahmen, um mit der Familie, Freunden, Kollegen den Frühling zu genießen. An Bord der Nostalgie-Straßenbahn mit den zeittypischen Schattenrissfiguren von Hermann Pfeifer sorgen frühlingsfrische Leckereien für das leibliche Wohl. Nach den Kreppel-Touren im Februar ist es das zweite Tourangebot mit der Nostalgiestraßenbahn in diesem Jahr.

Die „Mai-Touren“ finden am 3., 8. und 15. Mai 2018 statt. Die zweistündigen Fahrten beginnen und enden wegen der Bauarbeiten am Friedensplatz dieses Jahr an der Darmstädter Haltestelle „Böllenfalltor“. Abfahrt ist jeweils um 15.00 Uhr, 17.30 Uhr und 20.00 Uhr. Die Tour-Tickets kosten inklusive Speisen und einer Getränkeauswahl 20,00 Euro für Erwachsene und 17,50 Euro für Kinder. Auch alkoholfreie Getränke sind erhältlich.

Geschenkidee zu Ostern

Tickets gibt es seit Dienstag (20. März) im Kundenzentrum der HEAG mobilo am Luisenplatz, so dass sie auch noch zu Ostern verschenkt werden können. Die Tickets sind gleichzeitig auch Platzkarten. Dies ermöglicht es Fahrgästen, in kleineren Gruppen zusammen zu sitzen und die Fahrt gemeinsam zu erleben.

In der zweiten Jahreshälfte folgen noch weitere Genusstouren. Im Oktober gibt es „Zwiwwel-Touren“ mit Zwiebelkuchen und Federweißer. In der Adventszeit bietet der Verkehrskonzern wieder „Glühwein-Touren“ an. Der Ticketverkauf beginnt jeweils zirka sechs Wochen vorher und wird gesondert bekannt gegeben. Reservierungen im Vorfeld sind leider nicht möglich.

Weitere Informationen zum Datterich-Express gibt es im Internet unter www.heagmobilo.de/genusstouren.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH