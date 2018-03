Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein

Die Beamten des 2.Polizeireviers laden alle interessierten Radler zur Fahrradcodierung ein. Die Fahrräder werden am Samstag, 21. April 2018 zwischen 10 Uhr und 15 Uhr im Foyer des Polizeipräsidiums in der Klappacher Straße 145 in Darmstadt codiert. Zur Verhinderung von unnötigen Wartezeiten wird eine telefonische Voranmeldung erbeten. Ab sofort kann dies rund um die Uhr unter der Telefonnummer 06151/969-3710 erfolgen. Wichtig zu wissen: Für die Codierung des Fahrrades werden der Personalausweis und ein Eigentumsnachweis benötigt. Minderjährige Personen sollen durch einen Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen