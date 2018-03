Am 24.03.18 ist wieder bundesweiter Astronomietag. Die Volkssternwarte Darmstadt e.V. bietet von 14 – 19 Uhr Veranstaltungen insbesondere auch für Kinder und Jugendliche an. Um 14:15 führt ein Vortrag in das Leben der Sterne ein. Es folgen Führungen: Um 16:30 und 18:30 durch die Sternwarte und um 17:30 auf dem Planetenweg. Der Eintritt ist frei.

Um 20 Uhr findet ein Vortrag „Extrasolare Planeten – Planeten bei anderen Sternen“ statt (Eintritt 5 €).

Über den ganzen Nachmittag gibt es Aktivitäten im Observatorium, u.a.: Beobachtung von Sonne, Mond und Venus, astronomische Rallye, Start von Wasserraketen, Basteln drehbarer Sternkarten (Kostenbeitrag 1-2€), Raumfahrt- und Weltraumsimulationen, Fragen & Antworten, Kaffee & Kuchen. Anfahrt und weitere Infos unter www.vsda.de.

Foto: Die Sonne im Wasserstofflicht (Dr. Robert Wagner, Volkssternwarte Darmstadt e.V.)