HEAG mobilo nutzt Osterferien für Gleisarbeiten am Hauptbahnhof

Um ihren Fahrgästen auch in Zukunft einen leistungsfähigen öffentlichen Nahverkehr anzubieten, erneuert die HEAG mobilo in den Osterferien vom 24. März an bis einschließlich 6. April 2018 die Straßenbahngleise am Darmstädter Hauptbahnhof an zwei Stellen. Die Straßenbahnlinien 1 und 5 fahren in diesem Zeitraum eine Umleitung über die Bismarckstraße, am Zentralen Omnibusbahnhof ändern sich zudem die Abfahrtspunkte der Linie H sowie der Regionalbuslinien 40, 44, 45, 675 und 5513. Für Autofahrer ist die Durchfahrt Goebelstraße zwischen Morneweg- und Poststraße während der Bauarbeiten gesperrt.

Neue Schienen und neue Fahrbahndecke

Die Gleise am Hauptbahnhof werden südlich der Ausstiegshaltestelle der Linien 1, 2 und 5 sowie auf der Nordseite des Platzes der Deutschen Einheit erneuert. In beiden Abschnitte sind die Gleise zwischen 13 und 15 Jahre alt und durch die Kurvenlage und den dichten Takt stark abgenutzt. Damit das Metall in seiner Lage künftig länger stabil bleibt, wird zudem das Pflaster zwischen Gleisen durch Asphalt, beziehungsweise am Platz der Deutschen Einheit durch neue Pflastersteine ersetzt. Die Pflasterarbeiten dauern bis einschließlich 13. April 2018.

Die Bauarbeiten erfolgen montags bis freitags sowie an den beiden Samstagen zwischen 6 Uhr und 20 Uhr. Die HEAG mobilo bittet die Anwohner um Verständnis, die Arbeiten werden so leise wie möglich durchgeführt.

Grundstücke für Autofahrer erreichbar

Für Autofahrer ist während der Bauarbeiten der Kreuzungsbereich der Goebelstraße am Platz der Deutschen Einheit zwischen Morneweg- und Poststraße gesperrt. Sämtliche Grundstücke, Geschäfte und Einrichtungen nördlich der Mornewegstraße wie der Hauptbahnhof, die Post oder das Intercity Hotel sind von Norden her über die Bismarckstraße erreichbar, alles was südlich der Mornewegstraße liegt, kann von der Rheinstraße her angefahren werden. Eine Umleitung ist örtlich ausgeschildert. Fahrradfahrer können im Bereich der Baustelle in der Goebelstraße den Bürgersteig mitbenutzen, es gilt „Gehweg, Radfahrer frei“.

Linien 1 und 5 über Bismarckstraße zum Hauptbahnhof

Da die Linien 1 und 5 den Hauptbahnhof wegen der Bauarbeiten nicht wie gewohnt über die Rheinstraße anfahren können, werden sie über die Bismarckstraße umgeleitet. Die Linie 1 fährt ab der Haltestelle „Rhein-/Neckarstraße“ in der N eckarstraße eine Umleitung über den Luisen- und Willy-Brandt-Platz. Die Haltestelle „Rhein-/Neckarstraße“ in der Rheinstraße sowie die Haltestelle „Berliner Allee“ werden von der Linie 1 nicht angefahren.

Die Linie 5 weicht ebenfalls auf die Bismarckstraße aus. Hier entfallen die Haltestellen „Berliner Allee“, „Rhein-/Neckarstraße“ und „Luisenplatz“. Fahrgäste, die aus der Innenstadt nach Kranichstein wollen, können alternativ die Linie H nutzen oder am Willy-Brandt-Platz in die Linie 5 zusteigen. Bei der Umleitung über die Bismarckstraße bedienen die Linien 1 und 5 dort die Haltestellen „Klinikum“, „Kasinostraße“ un d „Kirschenallee“.

Fahrplanänderungen auf den Linien 2 und 3

Die Bauarbeiten haben auch Auswirkungen auf den Fahrplan der Straßenbahnlinien 2 und 3. Die Früh- und Spätfahrten der Linie 2 werden zwischen Luisenplatz und Hauptbahnhof auch über die Bismarckstraße umgeleitet, die Bahnen halten nicht an den Haltestellen „Rhein-/Neckarstraße“ und „Berliner Allee“. Auf der Linie 3 entfallen die Spätfahrten, die nur zwischen dem Hauptbahnhof und dem Luisenplatz verkehren.

Geänderte Haltepositionen am Hauptbahnhof

Auch verschiedene Buslinien, die am Zentralen Omnibusbahnhof am Hauptbahnhof halten, müssen den Bauarbeiten weichen und haben in den Osterferien andere Haltepunkte:

• Linie H Richtung Kesselhutweg: Platz 17

• Linien 40, 44, 45: Platz 15

• Linien 675, 5513: Platz 16

Fahrpläne und weitere Informationen

Alle Linien- und Haltestellenänderungen hat die HEAG mobilo in einem Faltblatt zusammengefasst. Vor und zu Beginn der Bauarbeiten informieren Servicekräfte am Luisenplatz und am Hauptbahnhof. Das Faltblatt sowie die geänderten Fahrpläne stehen im Internet unter www.heagmobilo.de bereit. Aktuelle Fahrplaninformationen bietet auch die kostenlose App der HEAG mobilo.

Download: Flyer_WEB_Baumaßnahme_Hbf_Osterferien_2018.pdf

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH