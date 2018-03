Vortrag: Pathologie – Diagnostik im Wandel der Zeiten

Unter dem Titel „Pathologie – Diagnostik im Wandel der Zeit“ vermittelt die Veranstaltung „Medizin aktuell“ am 22. März 2018 Einblicke in die tägliche Arbeit eines Pathologen. Neben der historischen Entwicklung der Pathologie werden vor allem aktuelle pathologische Verfahren zur Erkennung und Einteilung von Krankheiten vorgestellt, die in der modernen Medizin maßgeblich zur Therapieplanung der Patienten beitragen.

Die Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr im Gebäude 85 (Logistikzentrum, Konferenzraum), 1. OG des Klinikums Darmstadt (Zugang über Bleichstraße). Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.