Raubüberfall auf Tankstelle in Jugenheim

Am Donnerstagabend (15.02.2018) gegen 21:30 Uhr betrat ein maskierter, schwarz gekleideter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Zwingenberger Straße in Jugenheim. Er bedrohte den alleine anwesenden Kassierer mit einer Pistole und verlangte die Herausgabe des Kasseninhaltes. Diesen ließ er sich in eine mitgebrachte schwarze Tasche packen und flüchtete anschließend, mit der Beute von mehreren hundert Euro, zu Fuß in Richtung Alsbach. Der Angestellte wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Täter sein Gesicht unter einer Froschmaske verborgen. Zudem war ein bislang noch unbekannter Mann kurz vor dem Überfall Kunde in der Tankstelle. Er war etwa 30 bis 40 Jahre alt, trug eine schwarze Baumwollmütze und könnte für die Beamten ein wichtiger Zeuge sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Räuber verlief bislang ohne den gewünschten Erfolg. Die Kriminalpolizei, K10 Darmstadt, hat die Ermittlungen zur Ergreifung des Täters aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen