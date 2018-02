Vortrag „Die innere Uhr der Galaxien“

Galaxien wie unsere Milchstraße sind gewaltige Inseln aus Materie, in denen Sterne und Planeten geboren werden. Ihre Entstehung und ihre Vielfalt in Formen, Größe und Alter geben noch immer Rätsel auf. Aus der Beobachtung hunderttausender Galaxien im frühen und heutigen Universum erarbeiten Astronomen ein erstes umfassendes Bild der Galaxienentwicklung.

Dr. Kai Noeske (Experimenta Science Center, Heilbronn) wird am 24.02.18 im Observatorium der Volkssternwarte Darmstadt ab 20 Uhr über die Ergebnisse dieser Untersuchungen berichten. Dabei wird es insbesondere um die innere Uhr gehen, nach der die Galaxien Sterne bilden. Sie liefert Hinweise auf die Mechanismen der Galaxien- und Sternentstehung – und viele neue Fragen. Eintritt 5€, Anfahrtsbeschreibung unter www.vsda.de.