Dieb hebelt Kommode in Kirche auf – Wer kann Hinweise geben?

Gleich zweimal trieb ein bislang unbekannter Dieb sein Unwesen in der St. Ludwig Kirche am Wilhelminenplatz. Wie erst gestern der Polizei bekannt wurde, suchte der Kriminelle bereits am Sonntagnachmittag (11.02.18) in der Zeit zwischen 12.30 Uhr bis 14 Uhr die Kirche auf und hebelte eine öffentlich zugängliche Kommode im hinteren Bereich des Gebetsraumes auf. Doch dem nicht genug. Ersten Erkenntnissen nach schlug der mutmaßlich selbe Täter wiederholt im Zeitraum zwischen Montagnachmittag (12.02.18),16 Uhr und Dienstagmorgen (13.02.18), 10 Uhr zu. In beiden Fällen entwendete er Bargeld. Die Ermittlungsgruppe- City der Darmstädter Polizei nimmt sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen