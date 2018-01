15-Jähriger aus Auto heraus angesprochen – Polizei sucht Zeugen

Ein 15 Jahre alter Junge ist am Montagnachmittag (29.01.18) in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 16.40 Uhr von einem bislang unbekannten Mann in der Mauerstraße in Darmstadt aus einem Auto heraus, auf unsittliche Art und Weise, angesprochen worden. Wie der 15-Jährige berichtete, befand sich der Fremde dabei in einem silberfarbenen Kleinwagen und fuhr langsam neben dem Jungen her. Bei dem Auto könnte es sich um einen Volkswagen handeln. Der Ansprecher soll zirka 40 bis 45 Jahre alt sein, von kleiner Statur und mit einem dicken Bauch. Er hat ein rundes Gesicht und kurze schwarze Haare sowie einen schwarzen „Stoppelbart“. Zum Tatzeitpunkt trug er einen blauen Pullover. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) ermittelt in diesem Fall und sucht in diesem Zusammenhang dringend Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu dem beschriebenen Mann oder dem Fahrzeug machen? Alle Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen