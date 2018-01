Semesterabschlusskonzerte des Orchester der TU Darmstadt

Am Donnerstag, den 8. Februar 2018 um 19:30 in der Stadthalle Groß-Umstadt, sowie am Sonntag, den 11. Februar 2018 um 17:00 im Darmstadtium geben Chor und Orchester der TU ihr Semesterabschlusskonzert mit Werken von Debussy, Haydn und Beethoven. Außerdem wird bei diesem Konzert die Uraufführung von „Das Mädchen aus Hunan“ stattfinden, ein Werk des jungen Komponisten Frederik N. A. Bous.

Eröffnet wird der Abend mit Claude Debussys Prélude à l’après-midi d’un faune, ein lyrisches Stück, das als repräsentativstes Werk des Impressionismus gilt und sich durch seinen weich fließenden und träumerischen klang auszeichnet.

Danach folgt die bereits angekündigte Uraufführung des Stückes Das Mädchen aus Hunan, das uns in die Gefühlswelt der Fabrikarbeiterin Zhou Yangchun begleitet und die Ängste alleine gelassen zu werden, die Wut über die Ungerechtigkeit, das Auflehnen gegen das Unvermeidbare und eine Hoffnung, die sich nicht erfüllen kann, verarbeitet. Die Solo-Partie übernimmt die Solistin Liqiong Fang.

Anschließend folgt das selten gespielte Madrigal Der Sturm von Joseph Haydn, indem er einen brüllenden Nordsturm musikalisch schildert.

In der zweiten Konzerthälfte kommt die Sinfonie Nr. 2 von Ludwig van Beethoven zu Gehör, für die der Komponist lange zu ihrer Vollendung gebraucht hat. In dieser Sinfonie wird bereits die fortgeschrittene Orchestertechnik Beethovens deutlich, starke Rhythmen, eine breite Dynamik und „durchbrochene Arbeit“ – die Melodieführung in die Hände wechselnder Instrumente zu geben – zeigen seinen zukunftsweisende Stil.

Chor und Orchester werden bei diesem Konzert von dem Dirigenten Christian Weidt geleitet.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf im Darmstadt-Shop im Luisencenter und an der Abendkasse für 16 Euro erhältlich. Für Schüler(innen) und Studierende gibt es ermäßigte Karten für 7 Euro.