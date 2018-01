Vorlesestunde im Februar 2018 in der Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek bietet im Februar im Rahmen des Vorlesens am Samstag wieder ein vielfältiges Programm. Geschichten von Drachen, Rittern und Prinzessinnen werden am 3. und am 17. Februar 2018 vorgelesen. Der 10. Februar ist der Tag der Kinderhospizarbeit. Im Rahmen dieses Aktionstages stehen Mitarbeiterinnen des Malteser Ambulanten Kinderhospiz- und Familienbegleitdienstes Südhessen von 10 bis 15 Uhr an einem Info- und Aktionsstand auf dem Ludwig-Metzger-Platz vor dem Justus-Liebig-Haus für Gespräche zur Verfügung. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des Kinderhospizdienstes gestalten die Samstags-Vorlesestunde zum Thema „Abschied, Sterben, Trauer“. Das japanische Erzähltheater Kamishibai gibt es dann am letzten Februarsamstag (24.02.18) mit den zwei Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ und „Der Froschkönig“.

Die Vorlesestunden werden immer samstags um 11 Uhr in der Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, für Kinder ab vier Jahren angeboten und sind kostenfrei.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt