„Farbe. Licht. Zufall – Bilder nach einer ausgeruhten Zeit“ – Ausstellung mit Gemälden von Heinz und Yasmin Chaouli

Bis 9. März 2018 zeigen Heinz und Yasmin Chaouli ihre Bilder unter dem Titel „Farbe. Licht. Zufall – Bilder nach einer ausgeruhten Zeit“ im Offenen Haus, Ev. Forum Darmstadt, Rheinstraße 31, in Darmstadt. Das in Darmstadt lebende Künstlerpaar stellt abstrakte Öl- und Acrylbilder aus, die sich um Farbe, Licht und Zufall bewegen. Angelehnt an das französische Informell entstehen die Werke zumeist auf Papier. Inspirationsquellen sind die Schönheit der Naturelemente, das Lichtspiel der Farben im Spannungsfeld von Energie und Dynamik.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag 10 bis 18 Uhr, und Freitag 10 bis 16 Uhr.

Was die beiden Künstler fasziniert, ist der Moment, wenn innere Bilder nach einer ausgeruhten Zeit vor dem Auge erscheinen. Die handwerklich-künstlerische Vollendung der Bilder erfolgt durch die selbst hergestellten und aus heimischen Naturhölzern stammenden Schattenfugenrahmen, die für jedes Bild individuell gefertigt werden. Im Atelier entstehen auch die selbst gebauten „Kunst-Sitz-Hocker“, die man als Abstelltischtisch nutzen oder auf denen man sich ausruhen und Bilder betrachten kann.

Workshop am 10. Februar 2018:

Im Rahmen der Ausstellung geben Heinz und Yasmin Chaouli am Samstag, 10. Februar, 10-16 Uhr, einen Workshop im Offenen Haus, Ev. Forum Darmstadt, Rheinstraße 31. Die Kosten betragen 40 Euro plus 15 Euro für Material. Anmeldung bei der Ev. Erwachsenenbildung Darmstadt, Rheinstraße 31, 64283 Darmstadt, Tel. 06151 1362441, Mail: eeb [at] evangelisches-darmstadt.de.

Weitere Informationen unter www.atelierchaouli.de.