Junger Frau auf Ludwigsplatz Geldbörse entrissen – Polizei sucht Zeugen

Aus der Hand gerissen hat ein Unbekannter einer jungen Frau am Montagmittag (08.01.18) gegen 13.15 Uhr auf dem Ludwigsplatz die Geldbörse samt Bargeld und persönlichen Dokumenten. Anschließend flüchtete der Kriminelle zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter ist etwa 40 Jahre alt, zirka 1,80-1,90 Meter groß und kräftig. Der Mann hat dunkle Augen und einen Oberlippenbart. Er trug bei Tatbegehung eine schwarze Hose, eine helle Jacke und eine schwarze Kapuze. Hinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe City unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen