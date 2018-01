Zertifizierte Vorbereitungskurse für Cambridge-English bei der Volkshochschule Darmstadt

Die Darmstädter Volkshochschule (Vhs) bietet ab Mitte Februar 2018 neue zertifizierte Englisch-Sprachkurse an. Die Kurse werden von speziell qualifizierten Kursleiterinnen und Kursleitern durchgeführt. Eine Sprachberatung ist für die Teilnahme verpflichtend. Sprachberatungen gibt es am 8. und 15. Februar 2018 jeweils von 16 bis 19 Uhr im Justus-Liebig-Haus in Darmstadt, sie sind kostenlos und bedürfen keiner Anmeldung. Zuvor wurde die Vhs Ende 2017 vom Cambridge English Language Assessment der University of Cambridge als Exam Preparation Center zertifiziert. Damit wurde der Volkshochschule offiziell bestätigt, ihre Studierenden qualifiziert auf die Sprachprüfungen vorzubereiten.

Regelmäßige Vorbereitungskurse für die höheren Cambridge-English-Sprachprüfungen ab einem Sprachniveau auf der Stufe B2 führt die Volkshochschule schon seit vielen Jahren durch. Das Sprachniveau Stufe B2 bedeutet, einem längeren Redebeitrag oder einer Nachrichtensendung folgen, sich spontan und fließend verständigen, an Diskussionen teilnehmen und detaillierte Texte verfassen zu können. Mit diesen Kenntnissen kann das First Certificate in English (FCE) erworben werden. Das Certificate in Advanced English (CAE) bescheinigt Kenntnisse der Stufe C1. Es ist der Nachweis, komplexe Zusammenhänge und Texte in englischer Sprache zu erfassen, sich fast mühelos verständigen und klar und präzise schriftlich ausdrücken zu können.

Erstmals im kommenden Herbstsemester 2018 wird es auch wieder eine Prüfungsvorbereitung auf höchster Sprachstufe C2, für das Certificate of Proficiency in English (CPE) gaben. Das Zertifikat bescheinigt die Fähigkeit, sich schriftlich wie mündlich problemlos verständigen zu können, auch auf umgangssprachlichen und idiomatischen Niveau.

Die Cambridge-Sprachprüfungen stehen seit Jahrzehnten weltweit bei vielen Organisationen und Unternehmen als Nachweis für qualifizierte Englischkenntnisse. Vor allem für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, aber auch für Berufstätige, die international tätig sind oder sein wollen, ist dieser Nachweis empfehlenswert. Genaue Informationen zu den neuen Kursen gibt es ab 22. Januar 2018 im neuen Programmheft oder im Internet auf www.darmstadt.de/vhs.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt