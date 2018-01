Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Montag (01.01.2018) gegen 01:16 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Biebesheim mit seinem Motorroller den Eberstädter Weg aus Richtung Griesheim kommend und bog nach rechts in Richtung Eschollbrücken ab. Ein 30-jähriger PKW-Führer aus Pfungstadt befuhr die Eschollbrücker Straße aus Richtung Darmstadt kommend in Richtung Eschollbrücken. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall schwerverletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit noch an, ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim zuständigen 2. Polizeirevier (Tel.: 06151 – 969 3710) zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen