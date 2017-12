Öffnungszeiten städtischer Einrichtungen an Weihnachten 2017 und zum Jahreswechsel

Die Stadtverwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt bleibt mit ihren Ämtern von Mittwoch, 27., bis Freitag, 29. Dezember 2017, geschlossen. Dies dient unter anderem der Energieeinsparung in den städtischen Räumen. Davon ausgenommen ist der Einsatzdienst der Feuerwehr.

Mathildenhöhe

An Heiligabend (24.) und am 1. Weihnachtsfeiertag (25.) sowie an Silvester (31.) und am Neujahrstag (1. Januar 2018) bleiben das Museum Künstlerkolonie und der Museumsshop geschlossen. Am 2. Weihnachtsfeiertag (26.) können das Museum Künstlerkolonie und der Museumsshop von 11 bis 18 Uhr besucht werden.

Vivarium

Das Vivarium bleibt an Heiligabend (24.) und an Silvester (31.) geschlossen. Am 1. und am 2. Weihnachtsfeiertag (25./26.) sowie am Neujahrstag (1. Januar 2018) öffnet der Tierpark von 9 bis 17 Uhr. Kassenschluss ist jeweils eine Stunde vorher.

Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek sowie die Stadtteilbibliotheken in Eberstadt und Kranichstein bleiben in der Zeit von Sonntag (24.) bis Montag (1. Januar 2018) geschlossen. Die Fahrbibliothek bleibt vom 18. Dezember 2017 bis 13. Januar 2018 in der Garage. Ab Dienstag (16. Januar) fährt sie ihre Haltepunkte wieder zu den gewohnten Zeiten an. Die Leihfristen wurden entsprechend angepasst.

Traglufthalle und Bezirksbad Bessungen

Die Traglufthalle am Nordbad hat an den Weihnachtstagen Sonntag (24.) und Montag (25.) geschlossen. Am Dienstag (26.) kann die Traglufthalle von 8 bis 15 Uhr genutzt werden und hat von Mittwoch (27.) bis Freitag (29.) von 6.30 Uhr bis 21 Uhr sowie am Samstag (30.) von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Am Sonntag (31.) sowie am Neujahrstag, 1. Januar 2018, bleibt die Traglufthalle geschlossen. Ab 2. Januar 2018 öffnet die Traglufthalle zu den regulären Öffnungszeiten. Das Bezirksbad Bessungen ist von Sonntag (24.) bis Mittwoch (3. Januar 2018) geschlossen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt