Stadtbibliothek lädt zur Vorlesestunde für Kinder ab vier Jahren

Im Dezember 2017 geht es in der Stadtbibliothek Darmstadt beim Vorlesen am Samstag natürlich auch weihnachtlich zu. „Wenn es Weihnachten wird bei uns…“ heißt es am 9. und 23.12.17 um 11 Uhr in der Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, mit den schönsten Advents- und Weihnachtsgeschichten für Jungen und Mädchen. Zwei Kamishibai-Geschichten, das ist japanisches Erzähltheater, werden am Samstag, den 16. Dezember, vorgelesen: „Der Nikolaus hat viel zu tun“ und „Das Eselchen und der kleine Engel“. Die Vorlesepaten lesen für Kinder ab 4 Jahren vor. Die Teilnahme ist kostenfrei.