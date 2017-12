Unbekannte randalieren auf Friedhof / Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag (01.12.17) auf dem Bessunger Friedhof randaliert. Nach ersten Erkenntnissen wurden rund 20 Holzkreuze von verschiedenen Gräbern herausgerissen und auf dem Boden verteilt. Zeugen entdeckten die Spuren der Unbekannten gegen 6.45 Uhr am Morgen, der Tatzeitraum reicht bis circa 17 Uhr am Vortag zurück. Die Ermittlungsgruppe City hat die Ermittlung wegen Störung der Totenruhe aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei den Beamten zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen