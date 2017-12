Adventskonzert des Polizeipräsidiums Südhessen

Am 8. Dezember 2017 veranstaltet das Polizeipräsidium Südhessen gemeinsam mit der Polizeiseelsorge sein alljährliches Adventskonzert und lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu ein. In diesem Jahr findet das traditionelle vorweihnachtliche Konzert in der Stadtkirche Darmstadt statt. Der Beginn ist um 19.00 Uhr. Neben dem Landes-Polizeiorchester Hessen unter der Leitung von Laszlo Szabo wird auch der Eberstädter Gospelchor unter der Leitung von Stefan Mann sowie Kantor Christian Roß an der Orgel zur musikalischen Gestaltung des Abends beitragen. Der Eintritt zum Konzert ist wie in jedem Jahr kostenlos. Besuchen Sie das Konzert Ihrer Polizei in Südhessen und freuen Sie sich auf musikalische Klänge zur Vorweihnachtszeit.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen