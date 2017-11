Kranichstein: Brennende Matratze schnell gelöscht

Am Sonntag (26.11.2017) kam es gegen 14:15 Uhr in der Grundstraße zu einem Brand in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Aus noch ungeklärter Ursache geriet eine Matratze, die sich im Treppenhaus des Anwesens befand, in Brand und es kam zu starker Rauchentwicklung. Das Feuer konnte jedoch schnell von zwei Zeugen entdeckt und gelöscht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000.- Euro geschätzt. Der Zugang zum Gebäude konnte den Bewohnern nach ausgiebiger Durchlüftung und Prüfung durch die Feuerwehr nach kurzer Zeit wieder gestattet werden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen