Veranstaltungsprogramm des HLMD für den Monat Dezember 2017

Weihnachtstheater zum 1. Advent: Erstmalig ist das traditionsreiche Hanauer Marionettentheater am Samstag, den 2. Dezember 2017, 11.30 Uhr, mit dem Märchen „Tobias mit den Zauberkugeln“ von Roland Richter zu Gast im Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Der Junge Tobias wird an seinem Geburtstag von seinem Großvater auf den Dachboden mitgenommen. Dort oben darf sich Tobias mit seinem Freund Kasper ein Geschenk aussuchen. Gemeinsam stöbern sie in alten Kisten und finden schließlich drei seltsam schimmernde, silberne Kugeln, die sogar sprechen können. Wie einer dieser Kugeln in die Hände des reichsten Mannes der Stadt, Herrn Grimmig, gerät und welche Rolle dabei ein gewisser frecher Bursche Max spielt, erzählt dieses, an das Gute im Menschen glaubende Stück.

Aktuell zeigt die Graphische Sammlung des HLMD in ihren Räumen die Ausstellung „Bildwerke des Wissens“, die herausragende Schätze der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt ausbreitet. Die Ausstellung „Der Mainzer Goldschmuck“ führt Sie ab dem 8. Dezember 2017 in einen wahrhaft spannenden „Kunstkrimi“ über eines der bedeutendsten mittelalterlichen Schmuckensembles Deutschlands.

Öffnungszeiten während der Feiertage:

Heilig Abend geschlossen

25./ 26.12.2017 je 11-17 Uhr

Silvester geschlossen

1.1.2018 11-17 Uhr