Jugendgruppe richtet hohen Sachschaden in Eberstädter Turnhalle an

Einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro haben Jugendliche und Kinder am Dienstagabend (31.10.17) in einer Turnhalle im Stadtteil Eberstadt angerichtet. Gegen 19.45 Uhr sind nach Zeugenaussagen rund 20 bis 30 Personen in die Sporthalle in der Stresemannstraße eingedrungen. Hier zerstörten sie mehrere Turnmatten, warfen mit Eiern um sich und nahmen auch die Besucher eines dort stattfindenden Fitnesskurses ins Visier. Alarmierte Polizeistreifen konnten vor Ort noch drei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren festnehmen. Diese wurden anschließend den Eltern übergeben. Die Ermittlungen zu den flüchtigen Komplizen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen