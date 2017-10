Initiiert durch den LIONS Club Darmstadt-Mathildenhöhe in Kooperation mit der Wissenschaftsstadt Darmstadt geht das KinderChorKonzert „Singen macht Klasse“ im dritten Jahr in die Umsetzung. Im Rahmen des Projekts erhalten 355 Kinder aus 12 Darmstädter Grund- und Förderschulen die Chance, gemeinsam auf der Bühne zu stehen und ihr Können vorzutragen. Die im Vorfeld einstudierten Lieder werden am Samstag, 4. November 2017 ab 13.30 Uhr im darmstadtium präsentiert.

Sozialdezernentin und Schirmherrin des Projekts Barbara Akdeniz dazu: „Die Konzerte der beiden vergangenen Jahre waren für alle ein Erlebnis und eine Bereicherung. Die Kinder waren mit Begeisterung bei der Sache. Der tosende Applaus am Ende Lohn für einen belebenden Nachmittag. Das inklusive Musikprojekt trägt dazu bei, musische Erziehung in den Grund- und Förderschulen zu stärken. Bewährte Fachkräfte unterstützen die Lehrerinnen und Lehrer der jeweiligen Schulen durch ihre Kompetenz und Tatkraft im Vorfeld des Konzertes. Durch die Auswahl der Schulen wird aus dem Projekt ein inklusives Festival und inklusive Förderung. Ich danke daher dem LIONS Club Darmstadt-Mathildenhöhe herzlich für dieses Engagement“, so Akdeniz.

Einer der Initiatoren, Enis Ersü vom LIONS Club Darmstadt-Mathildenhöhe, ergänzt: „Das Projekt „Singen macht Klasse“ ist auch klasse, vor allem für die Schulkinder. Den Erlös des Konzertes spenden wir gerne für die musikalische Förderung im Unterricht an die teilnehmenden Darmstädter Grund- und Förderschulen. Damit hoffen wir auf einen nachhaltigen und langfristigen Beitrag, der vor allem den Kindern zugutekommt.“

„Das Projekt wäre aber nicht ohne die entsprechenden Räumlichkeiten möglich. Daher sprechen wir unseren besonderen Dank dem Geschäftsführer vom darmstadtium, Herrn Lars Wöhler, für die großartige Unterstützung aus“, so Akdeniz und Ersü abschließend.

Weitere Informationen und Vorverkaufsstellen sind unter www.singen-macht-klasse.de abrufbar.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt