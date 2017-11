Kindervorlesung: Elemententstehung im Universum

Wir, die Tiere und Pflanzen und alles um uns herum bestehen aus winzigen Bausteinen. Manche dieser Bausteine sind sehr leicht, wie das Gas Helium, das Luftballons zum Schweben bringt. Andere Bausteine sind deutlich schwerer, wie die Metalle Eisen, Silber und Gold. Die leichten Bausteine sind fast so alt wie unser Universum, während die schwereren über viele Milliarden Jahre in Sternen zusammengebaut wurden. Woraus bestehen wir und wo kommt das her?

Diesen und weiteren Fragen wird die Referentin Dr. Kathrin Göbel von der Goethe Universität Frankfurt mit Euch nachgehen.

Die Veranstaltung für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren beginnt am 11.11.2017 um 10 Uhr im Hörsaal A 4 im Audimax der TU Darmstadt. Der Besuch der Kindervorlesung ist für alle Kinder kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Es stehen ausreichend Plätze zur Verfügung.

Eine Wegbeschreibung, weitere Informationen und das aktuelle Gesamtprogramm zu den Kindervorlesungen der Bürgerstiftung findet Ihr hier.