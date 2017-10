Mit Flasche zugeschlagen – Polizei sucht Angreifer mit schwarzer Jacke

Nach einem Vorfall am Freitagmorgen (13.10.2017) vor einem Lokal in der Zeughausstraße, sucht die Polizei einen 1,85 Meter großen Mann mit einer schwarzen Jacke. Nach Streitigkeiten zwischen zwei Männern wollte ein Dritter gegen 5.10 Uhr schlichten und wurde von einem Streithahn mit einer Flasche auf dem Hinterkopf verletzt. Die Platzwunde des 25-Jährigen ist im Krankenhaus ärztlich versorgt worden. Der Angreifer soll sich in Richtung Herrngarten entfernt haben.

Hinweise zu dem Vorfall werden von den Ermittlern beim 1. Polizeirevier entgegengenommen. Telefon: 06151 / 969-3610.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen