Aktion Stadtradeln kommt zum Abschluss

Der Aktionszeitraum des diesjährigen Stadtradelns ist am Samstag (23.09.17) zu Ende gegangen. Für alle registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer besteht in diesem Jahr jedoch die Möglichkeit, die in dem Zeitraum vom 03. bis 23. September zurückgelegten Kilometer bis zum 30. September 2017 ein- bzw. nachzutragen. Erst mit Ablauf des besagten Tages liegt das offizielle Endergebnis des diesjährigen Stadtradelns vor.

Umweltdezernentin Barbara Akdeniz zieht schon jetzt eine positive Bilanz: „Mit mehr als 1000 aktiven Radlerinnen und Radlern in 44 Teams haben wir die Teilnahmezahl aus den letzten Jahren deutlich übertroffen. Die rege Teilnahme beim Stadtradeln zeigt das Engagement der Darmstädterinnen und Darmstädter aktiv für den Klimaschutz zu werben und das Fahrrad als Fortbewegungsmittel zu schätzen. Vor allem freut es mich auch wieder in diesem Jahr festzustellen, dass die Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler weiter angestiegen ist.“

Die Preisverleihung des diesjährigen Stadtradelns geht am 06. Oktober im Rahmen der Jubiläumsfeier des 40- jährigen Bestehens des Aktivspielplatzes im Herrngarten über die Bühne. Umweltdezernentin Barbara Akdeniz wird um 15 Uhr mit der Verleihung der Preise in den Kategorien aktivste/r RadlerIn, radelaktivstes Team und radelaktivste Schule beginnen. „Es lohnt sich für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer bei der Verleihung vorbeizuschauen. Alle anwesenden Radlerinnen und Radler des Stadtradelns 2017 erhalten in diesem Jahr eine kleine nützliche Überraschung mit auf den Weg“, so Barbara Akdeniz.

Die Fristverlängerung vom Klima- Bündnis zum Ein- bzw. Nachtragen der im Aktionszeitraum zurückgelegten Kilometer bietet allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausreichend Zeit die Ergebnisse festzuhalten. Die Kilometer können, wie gewohnt, auf der folgenden Seite nachgetragen werden: www.stadtradeln.de/darmstadt.

Umweltdezernentin Barbara Akdeniz ruft alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf: „Nutzen Sie die Chance und tragen Sie Ihre zurückgelegten Kilometer bis zum 30. September ein und verhelfen Sie Darmstadt, das schon jetzt tolle Ergebnis noch weiter zu steigern.“

Das endgültige Ergebnis des Stadtradelns 2017 kann ab dem 01. Oktober auf der oben genannten Homepage eingesehen werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt