Linien R und 40: Haltestellen entfallen

Wegen Bauarbeiten an der Brücke in der Hilpertstraße und der Stirnwegbrücke fahren die Linien R und Linie 40 von Montag (2. Oktober 2017) an bis auf weiteres eine Umleitung.

Auf der Linie R entfällt die Haltestelle „Heinrich-Hertz-Straße“ in beide Richtungen, auf der Linie 40 nur in Richtung Leeheim. Zudem entfallen auf beiden Linien in Richtung Böllenfalltor bzw. Leeheim die Haltestellen „Hochschule West“ und „Philipp-Röth-Weg“. Ersatzweise werden die Haltestellen „Hochschule“, „Holzhofallee“ und „Fliederberg“ der Linie H angefahren.

Auf der Linie R werden außerdem montags bis freitags ab 19 Uhr sowie am Wochenende die Haltestellen „Mina-Rees-Straße“ und „T-Online-Allee“ nicht angefahren.

Download: Fahrplan der Linie R ab 2. Oktober 2017 (PDF, 76 KB)

Quelle: HEAG mobilo GmbH