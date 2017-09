Verkehrswende für Darmstadt – Was ist das, was können wir, was können Stadt, Landkreis und Land tun?

Für Dienstag, 26. September 2017 um 19 Uhr laden der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Verkehrsclub Deutschland (VCD) zu Vortrag und Diskussion zur Verkehrswende ein. Allmorgendliche Staus auf den Einfallstraßen, abends in umgekehrter Richtung, Gesundheitsbelastungen durch Verkehr. Muss das sein? Welche Lösungen drängen sich auf?

Aus der Sicht eines Verkehrsverbandes, der sich vehement für den „Umweltverbund“ aus zu Fuß gehen, Rad und Busse sowie Bahnen benutzen einsetzt, werden Fragen zum Verkehr in Darmstadt erläutert und mit den Teilnehmenden diskutiert.

Treffpunkt ist die Medienbäckerei, Jahnstraße 70 in 64285 Darmstadt-Bessungen

Mehr Informationen gibt es unter www.bund-darmstadt.de.