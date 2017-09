Museumsnacht der Kometen und Sterne im Hessischen Landesmuseum Darmstadt

Das Hessische Landesmuseum Darmstadt lädt am Samstag, den 23. September 2017, von 19 bis 00.00 Uhr, zur »Museumsnacht der Kometen und Sterne« ein.

In diesem Jahr greifen die Führungen und Veranstaltungen die Inhalte der Sonderausstellung »ROSETTA – Europas Kometenjäger« auf und nähern sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven den Themenspektren rund um das Weltraum an.

Neben exklusiven Kuratoren-Rundgängen in der ROSETTA-Ausstellung freut sich das Museum ganz besonders über den Auftritt des ESOC-Chorus unter der Leitung von Jim Schar. Das Krone Slam-Team, Darmstadt, präsentiert sich mit dieser darstellenden Kunstform erstmalig im HLMD und gibt poetische Beiträge über das Weltall im Allgemeinen und im Besonderen zum Besten.

Der dritte Teil der erfolgreichen Musikreihe »Expanding Jazz«… meets wird mit der Museumsnacht kombiniert: Die Soul- und Vocal- Sängerin Annika Klar sorgt mit ihrer Stimme für die unvergleichliche Atmosphäre live gespielter Musik.

Eintritt:

6 Euro, ermäßigt 4 Euro

Kartenvorverkauf an den Museumskassen oder am Veranstaltungstag an der Abendkasse

Programm:

19.00 Uhr

Begrüßung in der Haupthalle

19:15 Uhr

Führung durch die Ausstellung »ROSETTA – Europas Kometenjäger«

mit Dr. Oliver Sandrock

19:15 Uhr

Führung »Die Mineraliensammlung des HLMD«

mit Dr. Patrick Zell

19:30 Uhr

Führung »Highlights im HLMD«

mit Dr. Stephanie Hauschild

20:00 Uhr

Führung »Highlights im HLMD«

mit Dr. Jutta Reinisch

20:15 Uhr

Auftritt des ESOC-Chorus (Haupthalle)

unter der Leitung von Jim Schar

21:00 Uhr

Führung durch die Ausstellung »ROSETTA – Europas Kometenjäger«

mit Dr. Patrick Zell

21:00 Uhr

Führung »Highlights im HLMD«

mit Dr. Stephanie Hauschild

21:30 Uhr

Führung »Highlights im HLMD«

mit Dr. Jutta Reinisch

21:15 Uhr

»Space Poems« (Gemäldegalerie, UG)

Poetische Beiträge präsentiert vom Krone-Slam-Team, Darmstadt

Moderation: Finn Holitzka

22:00 Uhr – 0:00

»Expanding Jazz meets«… Soul & Vocals (Haupthalle)

mit Annika Klar (Gesang), Oliver Rubow (Drums), Christian Kappe (Trompete), Thomas Langer (Gitarre) und Robert Oursin (Bass)

Mit freundlicher Unterstützung des Lions Clubs Darmstadt-Castrum

Quelle: Hessisches Landesmuseum Darmstadt