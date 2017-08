Griesheim: Kabel über Straße gespannt – Zeugen gesucht

Die Polizei in Griesheim sucht nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr am Samstag (26.08.17) in der Sterngasse nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 23.30 Uhr entdeckten Mitarbeiter des Freiwilligen Polizeidienstes der Stadt Griesheim ein Kabel, das in Kopfhöhe über die Straße gespannt war. Insbesondere für Zweiradfahrer, aber auch Fußgänger oder andere Verkehrsteilnehmer stellte dies eine besondere Gefahr dar. Dem Zufall war es hier geschuldet, dass niemand zu Schaden kam. Das Kabel wurde durch den Freiwilligen Polizeidienst beseitigt. Unsere Kollegen der Polizei in Griesheim erstatteten Strafanzeige. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06155/8385-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen