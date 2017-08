Darmstädter Seniorentage: HEAG mobilo gibt Tipps zur Fahrplan-App

Wie Senioren ihr Smartphone nutzen können, um über das Bus- und Bahn-Angebot noch besser zu informiert zu sein, zeigt die HEAG mobilo bei den Darmstädter Seniorentagen am kommenden Samstag (02.09.17) von 10 Uhr bis 17 Uhr im Darmstädter Kongresszentrum Darmstadtium. Ein Serviceteam bietet dort individuelle Beratung rund um alle Fragen der Fahrplan-App und gibt praktische Anwendertipps.

Die App der HEAG mobilo ist dank großer Symbole und Schaltflächen leicht bedienbar und übersichtlich gestaltet. Neben Fahrplanauskünften, Routenplanung und Haltestellenortung bietet sie zwei besondere Funktionen: die Fahrzeugortung und aktuelle Verkehrsinformationen. So werden die Busse und Straßenbahnen des Verkehrskonzerns in der Stadt und im Landkreis auf einer interaktiven Karte mit ihrer aktuellen Position angezeigt. Auf Wunsch erhalten Nutzer zudem aktuelle Verkehrsmeldungen und Störungsinformationen als automatische Benachrichtigung direkt auf ihr Smartphone. Die Funktion „Abfahrtsmonitor“ zeigt für jede beliebige Haltestelle der Region alle aktuellen Abfahrtszeiten minutengenau an.

Quelle: HEAG mobilo GmbH