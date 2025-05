Roßdorf: Autofahrerin kollidiert mit Radfahrerin – 43-Jährige schwer verletzt

Teilen

Am Montagmittag (12.05.25), kurz vor 13.00 Uhr, kam es auf der Darmstädter Straße in Roßdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 42-jährigen Autofahrerin und einer 43 Jahre alten Fahrradfahrerin. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte die 42-Jährige mit ihrem Fahrzeug in die Ernst-Ludwig-Straße abbiegen und kollidierte hierbei mit der Radfahrerin. Die 43 Jahre alte Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen